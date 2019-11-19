Дзюба высказался о своём желании стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Короткая ссылка
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал своё желание стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Дзюба высказался о своём желании стать лучшим бомбардиром в истории сборной России
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить». В любом случае командный результат превыше всего», — приводит слова Дзюбы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что необходимость забить семь мячей, чтобы обойти Александра Кержакова по голам за сборную, только на первый взгляд может показаться несложной задачей.

«Желание есть. Посмотрим, как всё будет», — добавил 31-летний форвард.

В активе Дзюбы на данный момент 24 гола в 41 матче за сборную. У лидирующего в списке бомбардиров Кержакова — 30 голов в 91 матче. Вторую строчку в рейтинге бомбардиров сборной занимает Владимир Бесчастных — 26 голов в 71 матче.

Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал об амбициях команды на чемпионате Европы 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить