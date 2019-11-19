Дзюба высказался о своём желании стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал своё желание стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: «Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить». В любом случае командный результат превыше всего», — приводит слова Дзюбы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что необходимость забить семь мячей, чтобы обойти Александра Кержакова по голам за сборную, только на первый взгляд может показаться несложной задачей.

«Желание есть. Посмотрим, как всё будет», — добавил 31-летний форвард.

В активе Дзюбы на данный момент 24 гола в 41 матче за сборную. У лидирующего в списке бомбардиров Кержакова — 30 голов в 91 матче. Вторую строчку в рейтинге бомбардиров сборной занимает Владимир Бесчастных — 26 голов в 71 матче.

Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал об амбициях команды на чемпионате Европы 2020 года.