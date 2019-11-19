WADA не планирует обнародовать рекомендацию по РУСАДА до заседания исполкома

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует обнародовать составленную комитетом по соответствию рекомендацию по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до заседания исполкома организации.

«Обычно мы не публикуем рекомендации комитета по соответствию до их рассмотрения исполкомом», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы WADA.

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства запланировано на 9 декабря.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА.