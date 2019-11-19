WADA не планирует обнародовать рекомендацию по РУСАДА до заседания исполкома
- РИА Новости
«Обычно мы не публикуем рекомендации комитета по соответствию до их рассмотрения исполкомом», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы WADA.
Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства запланировано на 9 декабря.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА.