Экс-чемпионка UFC Роузи объявила о завершении карьеры

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Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи объявила о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Экс-чемпионка UFC Роузи объявила о завершении карьеры
  • Reuters

«Я приняла решение о своём будущем, жизни и обо всём. Постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы привлечь внимание к женской эволюции. В будущем я планирую родить ребёнка. Это странно, но я чувствую, что моя работа уже выполнена», — приводит слова Роузи The Sun.

32-летняя спортсменка является первой чемпионкой UFC, а также первой девушкой, которую ввели в Зал славы UFC. В её активе 12 побед и два поражения в ММА, после которых она перешла в рестлинг, где также сумела завоевать титул чемпионки.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в тяжёлом весе заявил о готовности боксировать с Тайсоном Фьюри.

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