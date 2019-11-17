Чемпион UFC в тяжёлом весе заявил о готовности боксировать с Фьюри

Короткая ссылка
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич отреагировал на заявление экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри о желании попробовать себя в смешанных единоборствах.

«Не знаю, насколько Фьюри готов провести со мной поединок в клетке. Я готов встретиться с ним по правилам бокса. Согласен на такой вариант, мне нравится бокс. На ринге Фьюри является отличным бойцом, но я также обладаю отличными навыками в стойке», — цитирует Миочича ESPN.

Ожидается, что следующий бой Тайсон Фьюри проведёт в феврале 2020 года, где встретится с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером. 

Ранее Фьюри заявил, что больше не намерен боксировать в Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить