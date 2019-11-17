Чемпион UFC в тяжёлом весе заявил о готовности боксировать с Фьюри
«Не знаю, насколько Фьюри готов провести со мной поединок в клетке. Я готов встретиться с ним по правилам бокса. Согласен на такой вариант, мне нравится бокс. На ринге Фьюри является отличным бойцом, но я также обладаю отличными навыками в стойке», — цитирует Миочича ESPN.
Ожидается, что следующий бой Тайсон Фьюри проведёт в феврале 2020 года, где встретится с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером.
Ранее Фьюри заявил, что больше не намерен боксировать в Великобритании.