Фьюри заявил, что больше не намерен боксировать в Великобритании

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что более не намерен выступать на родине.

«У Великобритании был шанс. Но там ко мне относились недостаточно хорошо, а в США ко мне относятся, будто я суперзвезда. В целом, я ненавижу славу. Когда я появляюсь в мегаполисе, для меня это подобно ночному кошмар, настоящая пытка. Честно говоря, я получаю удовольствие лишь от пребывания в зале. Это делает меня счастливым. Всё остальное для меня — лишь обязанности», — цитирует британца Daily Mail.

Ожидается, что следующий поединок Фьюри проведёт в феврале 2020 года. Тогда он встретится с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером.

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