Фьюри заявил, что больше не намерен боксировать в Великобритании

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что более не намерен выступать на родине.

«У Великобритании был шанс. Но там ко мне относились недостаточно хорошо, а в США ко мне относятся, будто я суперзвезда. В целом, я ненавижу славу. Когда я появляюсь в мегаполисе, для меня это подобно ночному кошмар, настоящая пытка. Честно говоря, я получаю удовольствие лишь от пребывания в зале. Это делает меня счастливым. Всё остальное для меня — лишь обязанности», — цитирует британца Daily Mail.

Ожидается, что следующий поединок Фьюри проведёт в феврале 2020 года. Тогда он встретится с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером.

Ранее Ковалёв удивился критике за бой с Альваресом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить