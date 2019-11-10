Ковалёв удивился критике за бой с Альваресом

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Бывший чемпион Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заявил, что удивился критике в свой адрес за поражение от мексиканца Сауля Альвареса.

«Удивлён мнению диванных экспертов относительно моего боя против Канело. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и почём, кто ценит мои труды и риски в виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно: что всё, что я делаю в своей жизни, — это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи и родных. Слава Богу за всё», — написал Ковалёв в Instagram.

Россиянин в ночь со 2 на 3 ноября уступил нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу, потеряв пояс WBO.

Ранее сообщалось, что британский чемпион раскритиковал Ковалёва за бой с Альваресом.

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