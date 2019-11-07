Американский чемпион раскритиковал Ковалёва за бой с Альваресом

Чемпион мира по версии Международной боксёрской организации (IBO) во втором среднем весе Крис Юбенк — младший прокомментировал поединок россиянина Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Альвареса.

«Ужасный бой. Сложилось ощущение, что Ковалёв старался сделать всё, чтобы не причинить боли Альваресу. Он выглядел жалко, происходившее напоминало спарринг до нокаута. Не знаю, что это было. Странно наблюдать, как тот, кто на протяжении карьеры демонстрировал разрушительную силу, еле прикасался к Альваресу», — приводит слова американского боксёра «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Boxingnews24.

Сергей Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде боя, лишившись титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее сообщалось, что боксёру Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года.