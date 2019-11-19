В IBU обеспокоены инициативой Еврокомиссии, которая может затронуть биатлон

Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард выразил обеспокоенность инициативой Еврокомиссии запретить использование свинца в спорте на открытом воздухе.

«Мы серьёзно относимся к этому, ведь оружие — важная часть нашего спорта, в настоящее время у нас нет альтернативы патронам», — приводит слова Бейгарда NRK.

Он отметил, что вариант использования лазерных винтовок в качестве альтернативы уже проходил испытания, которые не увенчались успехом.

«Если идёт снег, лазерного луча просто не видно. Этот вид стрельбы может подойти для городских гонок. Но в любом случае это будет уже другой биатлон», — добавил функционер.

Еврокомиссия обратилась к Европейскому химическому агентству (ECHA) с запросом на изучение экологического вреда от использования свинца в спорте на открытом воздухе. Отчет агентства должен быть предоставлен до декабря, а запрет может быть введён уже в 2022 году.

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