В IBU обеспокоены инициативой Еврокомиссии, которая может затронуть биатлон

Короткая ссылка
Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард выразил обеспокоенность инициативой Еврокомиссии запретить использование свинца в спорте на открытом воздухе.
В IBU обеспокоены инициативой Еврокомиссии, которая может затронуть биатлон
  • РИА Новости

«Мы серьёзно относимся к этому, ведь оружие — важная часть нашего спорта, в настоящее время у нас нет альтернативы патронам», — приводит слова Бейгарда NRK.

Он отметил, что вариант использования лазерных винтовок в качестве альтернативы уже проходил испытания, которые не увенчались успехом.

«Если идёт снег, лазерного луча просто не видно. Этот вид стрельбы может подойти для городских гонок. Но в любом случае это будет уже другой биатлон», — добавил функционер.

Еврокомиссия обратилась к Европейскому химическому агентству (ECHA) с запросом на изучение экологического вреда от использования свинца в спорте на открытом воздухе. Отчет агентства должен быть предоставлен до декабря, а запрет может быть введён уже в 2022 году.

Ранее Александр Тихонов назвал безобразием ситуацию с отбором в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить