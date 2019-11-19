Губерниев: я не уверен, что всё будет положительно по теме допинга

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о ситуации с допингом в российском спорте.

«Допинг мы практически локализовали. Злоупотреблять-то, конечно, злоупотребляли, это понятно. Но мы навязали борьбу допингу и с этой борьбой практически справились. Теперь вопрос в том, что ждёт нас в связи с данными относительно московской антидопинговой базы», — приводит слова Губерниева ФАН.

Он отметил, что готов к любому варианту развития ситуации.

«Я не уверен, что всё будет положительно по теме допинга. Будет либо плохо, либо очень плохо», — добавил комментатор.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА.