Губерниев: я не уверен, что всё будет положительно по теме допинга
- РИА Новости
«Допинг мы практически локализовали. Злоупотреблять-то, конечно, злоупотребляли, это понятно. Но мы навязали борьбу допингу и с этой борьбой практически справились. Теперь вопрос в том, что ждёт нас в связи с данными относительно московской антидопинговой базы», — приводит слова Губерниева ФАН.
Он отметил, что готов к любому варианту развития ситуации.
«Я не уверен, что всё будет положительно по теме допинга. Будет либо плохо, либо очень плохо», — добавил комментатор.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА.