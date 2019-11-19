Губерниев: российский спорт скорее жив, чем мёртв

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о нынешнем состоянии российского спорта.
Губерниев: российский спорт скорее жив, чем мёртв
  • РИА Новости

«Российский спорт скорее жив, чем мёртв. Мы видели успехи гимнастов на последнем чемпионате мира, мы видим, что выросло целое поколение спортсменов, которые уже никак не связаны с СССР, и о наследии старого советского фундамента говорить не приходится. Есть у нас замечательная молодёжь в самых разных видах. И мы по-прежнему в числе ведущих мировых держав», — приводит слова Губерниева ФАН.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород избран столицей VIII Всемирных игр ТАФИСА

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