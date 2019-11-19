Глава МОК не хотел бы полного отстранения россиян от ОИ-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не хотел бы полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Сейчас это в руках WADA, и затем Спортивный арбитражный суд объявит об окончательных санкциях, так что это не в компетенции МОК. Что нас беспокоит… Наш принцип в том, что виновные должны быть наказаны как можно строже, а невиновные должны быть защищены», — приводит слова Баха Associated Press.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию WADA заслушал доклад экспертов по делу РУСАДА.