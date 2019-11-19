Трипл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» обыграть «Портленд» и продлить серию побед в НБА

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 132:108 в пользу хозяев площадки.

В составе «Рокетс» трипл-дабл из 28 очков 13 подборов и 10 ассистов оформил Рассел Уэстбрук. Ещё 36 очков команде принёс Джеймс Харден. Дабл-дабл из 22 очков и 20 подборов — в активе Клинта Капелы.

За «Портленд» 25 очков набрал Си Джей Макколлум.

Таким образом, «Хьюстон» продлил свою серию побед в текущем регулярном чемпионате до восьми матчей.

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» (123:105), «Торонто Рэпторс» разгромил «Шарлотт Хорнетс» (132:96), «Бруклин Нетс» уступил «Индиана Пэйсерс» (86:115), «Чикаго Буллз» проиграл «Милуоки Бакс» (101:115), «Сан-Антонио Спёрс» потерпел шестое поражение подряд, уступив «Даллас Маверикс» (117:110), «Юта Джаз» проиграл «Миннесота Тимбервулвз» (102:112), «Финикс Санз» проиграл «Бостон Селтикс» (85:99), а «Лос-Анджелес Клипперс» взял верх над «Оклахома-Сити Тандер» (90:88).

Ранее сообщалось, что Лука Дончич стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим трипл-дабл с 40 очками.