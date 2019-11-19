Дончич стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим трипл-дабл с 40 очками

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Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич вошёл в историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дончич стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим трипл-дабл с 40 очками
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс», завершившемся победой «Маверикс» со счётом 117:110, 20-летний словенец установил личный рекорд по набранным очкам — 42, а также записал в свой актив 12 передач и 11 подборов.

Таким образом, Дончич стал вторым самым юным автором трипл-дабла с не менее чем 40 очками в истории НБА после форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Ранее сообщалось, что болельщики «Лейкерс» стоя устроили овации легенде клуба Брайанту.

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