Шайба Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Кэпиталз» принесли шайбы Рихарда Паника, Чендлера Стивенсона, Якуба Враны, Тома Уилсона и Александра Овечкина, забившего с передачи Евгения Кузнецова. Дмитрий Орлов очков не набрал.
«Анахайм» ответил голами Сэма Стила и Николя Далорье.
Ранее сообщалось, что Кузнецов поделился мыслями о своей дисквалификации за кокаин.