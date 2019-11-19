Шайба Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Кэпиталз» принесли шайбы Рихарда Паника, Чендлера Стивенсона, Якуба Враны, Тома Уилсона и Александра Овечкина, забившего с передачи Евгения Кузнецова. Дмитрий Орлов очков не набрал.

«Анахайм» ответил голами Сэма Стила и Николя Далорье.

Ранее сообщалось, что Кузнецов поделился мыслями о своей дисквалификации за кокаин.