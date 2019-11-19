Кузнецов прокомментировал свою дисквалификацию за кокаин

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою четырёхлетнюю дисквалификацию от Международной федерации хоккея (IIHF) за положительный тест на кокаин.

«Не мне судить о дисквалификации, есть правила. Как я уже сказал, давно забыл всё, что было до этого. Стараюсь думать лишь о хорошем, о будущем. Если постоянно вспоминать былые заслуги или ошибки, то можно застрять в прошлом. Дисквалификацию оспаривать не пытался, а просто делал то, что мне говорили», — цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».

Россиянин получил четырёхлетнюю дисквалификацию от IIHF, а также был лишён бронзовой медали чемпионата мира-2019. В НХЛ отстранение Кузнецова составило три матча.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Вашингтона» Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина.