Кузнецов прокомментировал свою дисквалификацию за кокаин

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою четырёхлетнюю дисквалификацию от Международной федерации хоккея (IIHF) за положительный тест на кокаин.

«Не мне судить о дисквалификации, есть правила. Как я уже сказал, давно забыл всё, что было до этого. Стараюсь думать лишь о хорошем, о будущем. Если постоянно вспоминать былые заслуги или ошибки, то можно застрять в прошлом. Дисквалификацию оспаривать не пытался, а просто делал то, что мне говорили», — цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».

Россиянин получил четырёхлетнюю дисквалификацию от IIHF, а также был лишён бронзовой медали чемпионата мира-2019. В НХЛ отстранение Кузнецова составило три матча.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Вашингтона» Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина.

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