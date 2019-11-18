СМИ: ПСЖ возобновит переговоры по новому контракту Неймара в начале 2020 года

Французский футбольный клуб ПСЖ вернётся к переговорам по новому контракту с бразильским нападающим Неймаром в начале 2020 года.

Как сообщает RMC, Неймар не против продлить свой контракт с ПСЖ, однако пока не получал от клуба нового предложения. По информации источника, парижане вернутся к разговору о новом контракте бразильца в начале 2020 года.

Текущий договор Неймара с клубом истекает в 2022 году. ПСЖ начал переговоры о новом контракте бразильца ещё в марте, однако стороны не сумели прийти к соглашению.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает футболиста «Боруссии» Санчо в качестве замены Неймару.