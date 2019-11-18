СМИ: ПСЖ возобновит переговоры по новому контракту Неймара в начале 2020 года

Короткая ссылка
Французский футбольный клуб ПСЖ вернётся к переговорам по новому контракту с бразильским нападающим Неймаром в начале 2020 года.

Как сообщает RMC, Неймар не против продлить свой контракт с ПСЖ, однако пока не получал от клуба нового предложения. По информации источника, парижане вернутся к разговору о новом контракте бразильца в начале 2020 года.

Текущий договор Неймара с клубом истекает в 2022 году. ПСЖ начал переговоры о новом контракте бразильца ещё в марте, однако стороны не сумели прийти к соглашению.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает футболиста «Боруссии» Санчо в качестве замены Неймару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить