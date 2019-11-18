Малафеев порассуждал о шансах на возвращение Акинфеева в сборную России

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Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что возвращение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду России практически невозможно.
Малафеев порассуждал о шансах на возвращение Акинфеева в сборную России
  • Reuters

«Это возможно лишь в двух случаях. Первый — когда будут травмированы все голкиперы определённого уровня. Второй — если все они будут играть очень плохо. Чтобы это произошло — шанс минимальный. Математически их практически нет. У Акинфеева есть качество — он не любит конкуренцию, это его нервирует. Ему необходима уверенность, что он играет, что никто на тренировке не пытается его подзадеть», — заявил Малафеев в эфире YouTube-канала Raw Take.

Игорь Акинфеев завершил международную карьеру после окончания чемпионата мира — 2018.

Ранее Гончаренко высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России.

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