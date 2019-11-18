«Динамо» обыграло «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ

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Московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержало победу над «Нефтехимиком».
«Динамо» обыграло «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ
  • @dynamo_ru
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске, завершилась со счётом 6:4 в пользу «Динамо».

В составе победителей по две шайбы забросили Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин, также отличились Андрей Алексеев и Юусо Хертикайнен.

У «Нефтехимика» результативными бросками отметились Ильдар Шиксатдаров, Якоб Берглунд, Райан Мёрфи и Максим Грошев.

«Динамо» одержало 17 побед в 29 матчах. «Нефтехимик» потерпел 16-е поражение в 31 встрече.

Ранее сообщалось, что «Куньлунь» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ.

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