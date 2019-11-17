«Куньлунь» прервал пятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

Пекинский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Пекине и завершилась в пользу хозяев.

В составе китайского коллектива отличились Адам Кракнелл, Спенсер Фу и Люк Локхарт. У гостей единственную шайбу забросил Эрик О'Делл.

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия подопечных Ильи Воробьёва.

В следующем матче «Металлург» встретится с владивостокским «Адмиралом», а «Куньлунь» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее СКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.