СКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

Петербургский СКА в овертайме обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе армейцев отличились Максим Карпов и Сергей Плотников. У хозяев единственную шайбу забросил Адам Альмквист.

Для СКА эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате.

В параллельном матче хабаровский «Амур» победил «Йокерит» из Хельсинки (4:1).

В следующем матче СКА сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Адмирал» встретится с магнитогорским «Металлургом».

Ранее СКА одолел «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ.