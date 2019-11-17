СКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

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Петербургский СКА в овертайме обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе армейцев отличились Максим Карпов и Сергей Плотников. У хозяев единственную шайбу забросил Адам Альмквист.

Для СКА эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате. 

В параллельном матче хабаровский «Амур» победил «Йокерит» из Хельсинки (4:1).

В следующем матче СКА сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Адмирал» встретится с магнитогорским «Металлургом».

Ранее СКА одолел «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ.

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