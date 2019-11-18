Тренер вратарей «Локомотива» заступился за Гилерме

Заур Хапов, являющийся тренером вратарей в московском «Локомотиве», заявил, что голкипер сборной России Гилерме не виноват в пропущенных мячах в матче с командой Бельгии (1:4).

«Вы знаете, какая-то травля Гилерме пошла. После матча с Бельгией некоторые специалисты высказались, что якобы его ошибки повлияли на уверенность футболистов. Я с этим категорически не согласен. Как тренер, могу заявить, что там ошибок вообще не было. Возможно, в четвёртом голе Гилерме слишком в центр сместился и немного неправильную позицию занял. Я согласен, что были грубые ошибки с «Ювентусом», со «Спартаком», но обвинять его в неуверенной игре против Бельгии совершенно неправильно. Ведь были и ситуации, когда он спас: например, с Азаром в первом тайме или удар Мертенса, когда он с двух метров взял. Давайте если и критиковать, то конструктивно, а не огульно. И не набрасываться на него одного. Насколько я знаю, Гилерме всё это особо не читает. Хотя всё равно такой критики он точно не заслуживает. Однако он парень сильный, его просто так не сломать», — цитирует Хапова Sports.ru.

После отборочного матча к чемпионату Европы против Бельгии ряд специалистов призвал экс-первого номера сборной России Игоря Акинфеева возобновить международную карьеру.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на поражение от Бельгии в квалификации Евро-2020.