Президент «Ростова» рассказал о финансовой ситуации в клубе

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Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Арташес Арутунянц назвал причины, по которым в клубе с задержками выплачивается заработная плата.
Президент «Ростова» рассказал о финансовой ситуации в клубе
  • РИА Новости

«Есть неприятная реальность, которая заключается в том, что прошлые долги постоянно всплывают, создавая нам проблемы. Эти ситуации приводят к блокировке счетов, которая парализует работу клуба. Мы планомерно закрываем старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, отсюда возникают кассовые разрывы. Соответственно текущие выплаты становятся трудно реализуемыми. Уже на протяжении двух с половиной лет у нас регулярные суды, нюансы со счетами и конфликты. В СМИ и социальные сети попадает лишь маленькая часть всего, что происходит. Нам пришлось закрывать налоги от выступления в Лиге чемпионов, которые были ещё до нас. Также мы рассчитались со всеми задолженностями по заработной плате, премиями, бонусами того периода, погасили большой объём кредиторской задолженности. Но всплывали, какие-то старые-новые долги, большую их часть мы не признаем и будем решать вопрос в судебном порядке. Этот процесс слишком затянулся, он должен уйти в прошлое. Мы должны перейти к этапам развития и роста.  Я благодарен всем: персоналу, сотрудникам всех направлений, тренерскому штабу за терпение, понимание, поддержку и доверие. Это искренние и преданные люди. Да, у них разное финансовое состояние, потому некоторые могут позволить себе получать зарплату с задержкой в несколько месяцев, но большинство — нет. Я чувствую на себе ответственность, ведь эти люди мне верят и рассчитывают на меня. Мы, конечно, находим решение поддерживать наших работников, но надо, чтобы все получали зарплаты вовремя и могли на нее рассчитывать», — цитирует Арутунянца официальный сайт «Ростова».

Ранее футболист «Ростова» рассказал, как Путин решил вопрос с задержкой зарплаты его отцу.

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