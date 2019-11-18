Россияне Шишканова и Шкляр завоевали серебро на этапе Гран-при по прыжкам в воду

Российские спортсмены Марина Шишканова и Карина Шкляр стали вторыми в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Малайзии.

РИА Новости

Они набрали 255,90 балла. Победу одержали Сяохуэй Хуан и Ин Вэй из Китая с результатом 291,30 балла. Замкнули тройку лучших местные спортсменки Ло Жиай и Лай Ясмин (255,72 балла). Ранее сообщалось, что Россия примет ЧЕ по водным видам спорта 2024 года.