Россияне Шишканова и Шкляр завоевали серебро на этапе Гран-при по прыжкам в воду

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Российские спортсмены Марина Шишканова и Карина Шкляр стали вторыми в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Малайзии.
Россияне Шишканова и Шкляр завоевали серебро на этапе Гран-при по прыжкам в воду
  • РИА Новости

Они набрали 255,90 балла.

Победу одержали Сяохуэй Хуан и Ин Вэй из Китая с результатом 291,30 балла. Замкнули тройку лучших местные спортсменки Ло Жиай и Лай Ясмин (255,72 балла).

Ранее сообщалось, что Россия примет ЧЕ по водным видам спорта 2024 года.

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