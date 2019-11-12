Россия примет ЧЕ по водным видам спорта 2024 года

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Член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко сообщил, что чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года пройдёт в России.
Россия примет ЧЕ по водным видам спорта 2024 года
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«На последнем бюро LEN было принято решение, что ЧЕ 2020 года пройдёт в Будапеште, турнир 2022 года — в Риме. Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это 100%. Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, то он пройдёт в Нижнем Новгороде», — приводит слова Власенко ТАСС.

Россия ни разу не принимала континентальное первенство по водным видам спорта, в отличие от ЧМ, который прошёл в Казани в 2015-м и снова пройдёт в 2025 году.

Ранее сообщалось, что президент ВФП оценил уровень организации этапа КМ по плаванию в Казани.

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