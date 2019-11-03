Президент ВФП оценил уровень организации этапа КМ по плаванию в Казани

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил уровень организации прошедшего в Казани этапа Кубка мира по плаванию.

«Я хочу сказать, что организация соревнований здесь на самом высоком уровне. Заслуженно Казань сейчас считается уже водной столицей России», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Шестой этап Кубка мира по плаванию прошёл в Казани с 1 по 3 ноября. Столица Татарстана принимает этапы Кубка мира с 2018 года. В 2015 году в городе прошёл чемпионат мира по водным видам спорта, а в 2025 году вновь примет мировое первенство.

Ранее сообщалось, что российские пловцы завоевали 34 медали на этапе КМ в Казани.