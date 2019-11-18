Цорн объяснил, почему пригласил Тедеско на пост главного тренера «Спартака»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн объяснил, почему пригласил Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

«Тедеско был главным кандидатом на пост тренера. Я хотел видеть в команде тренера, который не относится с предубеждением к России и может взглянуть на всё свежим взглядом», — цитирует Цорна Berliner Zeitung.

Он также отметил, что тренерский штаб Тедеско хорошо приняли в клубе.

«Мы стремимся снова играть в Европе. И Тедеско был впечатлён нашим проектом. Считаю, что он — подходящий человек для того, к чему мы стремимся», — добавил Цорн.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года после отставки Олега Кононова. После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают шестое место, набрав 21 очко.

Ранее в «Спартаке» поддержали реформы в судейской системе российского футбола.