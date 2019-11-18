Цорн объяснил, почему пригласил Тедеско на пост главного тренера «Спартака»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн объяснил, почему пригласил Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Цорн объяснил, почему пригласил Тедеско на пост главного тренера «Спартака»
  • РИА Новости

«Тедеско был главным кандидатом на пост тренера. Я хотел видеть в команде тренера, который не относится с предубеждением к России и может взглянуть на всё свежим взглядом», — цитирует Цорна Berliner Zeitung.

Он также отметил, что тренерский штаб Тедеско хорошо приняли в клубе. 

«Мы стремимся снова играть в Европе. И Тедеско был впечатлён нашим проектом. Считаю, что он — подходящий человек для того, к чему мы стремимся», — добавил Цорн.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года после отставки Олега Кононова. После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают шестое место, набрав 21 очко.

Ранее в «Спартаке» поддержали реформы в судейской системе российского футбола.

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