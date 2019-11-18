Теннисист Медведев назвал прошедший сезон лучшим в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги прошедшего сезона, отметив, что он стал лучшим в его карьере.

«Я провёл свой лучший сезон в этом году. Конечно же, 2019-й не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем не идеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать», — написал Медведев в своём Instagram.

Медведев завершил сезон на пятом месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2019 году он стал победителем турниров серии «Мастерс» в Цинциннати и Шанхае, а также выиграл соревнования в Софии и Санкт-Петербурге. Помимо этого, он вышел в финал US Open и принял участие в Итоговом турнире ATP.

Ранее сообщалось, что Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP после Итогового турнира.