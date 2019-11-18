Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одержать четвёртую победу подряд в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 122:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 передач. В составе «Хоукс» 31 очко набрал Трей Янг.

Для «Лос-Анджелеса» эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Лейкерс» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», а «Атланта» встретится с «Милуоки Бакс».

Ранее «Сакраменто Кингз» прервал десятиматчевую победную серию «Бостон Селтикс» в регулярном чемпионате НБА.