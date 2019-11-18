Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одержать четвёртую победу подряд в НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одержать четвёртую победу подряд в НБА
  • Reuters

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 122:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 передач. В составе «Хоукс» 31 очко набрал Трей Янг.

Для «Лос-Анджелеса» эта победа стала четвёртой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Лейкерс» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», а «Атланта» встретится с «Милуоки Бакс». 

Ранее «Сакраменто Кингз» прервал десятиматчевую победную серию «Бостон Селтикс» в регулярном чемпионате НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить