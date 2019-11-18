«Сакраменто» прервал десятиматчевую победную серию «Бостона» в регулярном чемпионате НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на выезде потерпели поражение от «Сакраменто Кингз» со счётом 99:100.

Победу калифорнийцам принесли два точных штрафных броска форварда Ришона Холмса за 13,3 секунды до финальной сирены.

Самым результативным игроком поединка с 35 очками в активе стал атакующий защитник «Сакраменто» Бадди Хилд. В составе «Бостона» дабл-даблом из 14 очков и 10 подборов отметился центровой Даниэль Тейс.

Поражение в Сакраменто стало для «Селтикс» лишь вторым в сезоне-2019/20. До поединка с «Кингз» подопечные Брэда Стивенса имели в своём активе десятиматчевую победную серию и на данный момент с балансом 10-2 лидируют в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Их обидчик, в свою очередь, идёт 11-м на западе, выиграв пять поединков из 12.

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