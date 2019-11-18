«Сакраменто» прервал десятиматчевую победную серию «Бостона» в регулярном чемпионате НБА

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на выезде потерпели поражение от «Сакраменто Кингз» со счётом 99:100.
«Сакраменто» прервал десятиматчевую победную серию «Бостона» в регулярном чемпионате НБА
  • © Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Победу калифорнийцам принесли два точных штрафных броска форварда Ришона Холмса за 13,3 секунды до финальной сирены.

Самым результативным игроком поединка с 35 очками в активе стал атакующий защитник «Сакраменто» Бадди Хилд. В составе «Бостона» дабл-даблом из 14 очков и 10 подборов отметился центровой Даниэль Тейс.

Поражение в Сакраменто стало для «Селтикс» лишь вторым в сезоне-2019/20. До поединка с «Кингз» подопечные Брэда Стивенса имели в своём активе десятиматчевую победную серию и на данный момент с балансом 10-2 лидируют в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Их обидчик, в свою очередь, идёт 11-м на западе, выиграв пять поединков из 12.

Ранее российский баскетболист Тимофей Мозгов рассказал о имеющейся у него недвижимости в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить