Баскетболист Мозгов рассказал о своей недвижимости в США

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о приобретённой им в Соединённых Штатах недвижимости.

«У русских повелось, что, если появляется возможность, надо сразу накупить недвижимости — как можно больше квартир и домов», — цитирует игрока «Советский спорт».

По словам Мозгова, он думал, что, купив недвижимость, впоследствии сможет сдать её или продать. Однако по приезде в НБА его отговорили от этого решения.

«Тем не менее именно дом в Калифорнии показался неплохим вложением средств. Мы купили его, когда я выступал за «Лейкерс». Приятно иметь собственный угол, где ты — хозяин, а не временный гость. Важен был не статус района, а чтобы просто всё нравилось и было близко ездить на тренировки. До Беверли-Хиллз от нас — час на машине. Но место хорошее», — добавил Мозгов.

Ранее Мозгов прокомментировал ситуацию с бывшим баскетболистом сборной России Дмитрием Домани, который был осуждён на шесть лет лишения свободы.