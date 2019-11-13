Мозгов: никому не желаю оказаться на месте Домани

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Центровой «Химок» Тимофей Мозгов прокомментировал судебный процесс по делу бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, который был осуждён за хищение средств у организации.

«Знаю, что Диму посадили. Я не очень хорошо знаю, какие именно обвинения там были.  Но, думаю, в этой ситуации Диме больше всех не повезло. Он стал последним человеком в лесенке. Там же были и другие люди под следствием. Насколько я слышал, бухгалтер, который проходил по делу, умер, кто-то в бегах... Никому не желаю оказаться на месте Димы. Может быть, он по неопытности влез не туда. Хотелось бы верить, что даже если он и виноват, то неосознанно. Знаете, как в детстве все ребята бегут и кидают камни в поезд. И ты побежал, бросил. А потом кого-то из группы ловят, и один за всех получает», — заявил Мозгов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Дмитрий Домани был осуждён на шесть лет лишения свободы за хищение 44 млн рублей у РФБ.

Ранее сообщалось, что экс-баскетболист сборной России Домани приговорён к шести годам колонии.

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