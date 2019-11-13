Мозгов: никому не желаю оказаться на месте Домани

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов прокомментировал судебный процесс по делу бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, который был осуждён за хищение средств у организации.

«Знаю, что Диму посадили. Я не очень хорошо знаю, какие именно обвинения там были. Но, думаю, в этой ситуации Диме больше всех не повезло. Он стал последним человеком в лесенке. Там же были и другие люди под следствием. Насколько я слышал, бухгалтер, который проходил по делу, умер, кто-то в бегах... Никому не желаю оказаться на месте Димы. Может быть, он по неопытности влез не туда. Хотелось бы верить, что даже если он и виноват, то неосознанно. Знаете, как в детстве все ребята бегут и кидают камни в поезд. И ты побежал, бросил. А потом кого-то из группы ловят, и один за всех получает», — заявил Мозгов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Дмитрий Домани был осуждён на шесть лет лишения свободы за хищение 44 млн рублей у РФБ.

Ранее сообщалось, что экс-баскетболист сборной России Домани приговорён к шести годам колонии.