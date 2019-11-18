Сборная Бразилии выиграла юношеский чемпионат мира по футболу

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Сборная Бразилии одержала победу на домашнем чемпионате мира по футболу среди игроков не старше 17 лет, обыграв в финальном матче команду Мексики со счётом 2:1.
Сборная Бразилии выиграла юношеский чемпионат мира по футболу
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Золотые медали турнира бразильцам принёс точный удар защитника Лазаро на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Бронзовыми призёрами юношеского чемпионата мира стали французы, в поединке за третье место обыгравшие сборную Нидерландов со счётом 3:1. Российские футболисты в турнире не участвовали.

Для сборной Бразилии эта победа на юношеском чемпионате мира стала четвёртой в истории. Самой титулованной в возрастной группе U-17 является команда Нигерии, пять раз побеждавшая на первенствах планеты и трижды завоёвывавшая серебряные награды.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» Ивелин Попов завершил карьеру в сборной Болгарии.

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