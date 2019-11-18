Роналду установил рекорд сборной Португалии по футболу

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметился 14 забитыми мячами в официальных поединках за свою национальную команду, состоявшихся в календарном 2019 году.

Об этом сообщает блог Gracenote Live в социальной сети Twitter.

Данный показатель — новый рекорд португальской сборной. Предыдущее достижение составляло 13 мячей и было установлено Криштиану в 2016 году, когда он помог своим соотечественникам одержать победу на чемпионате Европы.

В 2019 году Роналду принял участие в 10 матчах в составе сборной Португалии — восьми встречах отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года и двух поединках плей-офф дивизиона А Лиги наций. В семи из них он отличился как минимум одним забитым мячом, оформив два хет-трика и один покер.

Ранее сообщалось, что точный удар Роналду помог Португалии победить Люксембург и квалифицироваться на Евро-2020.