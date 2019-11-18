Роналду установил рекорд сборной Португалии по футболу
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Об этом сообщает блог Gracenote Live в социальной сети Twitter.
Данный показатель — новый рекорд португальской сборной. Предыдущее достижение составляло 13 мячей и было установлено Криштиану в 2016 году, когда он помог своим соотечественникам одержать победу на чемпионате Европы.
В 2019 году Роналду принял участие в 10 матчах в составе сборной Португалии — восьми встречах отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года и двух поединках плей-офф дивизиона А Лиги наций. В семи из них он отличился как минимум одним забитым мячом, оформив два хет-трика и один покер.
Ранее сообщалось, что точный удар Роналду помог Португалии победить Люксембург и квалифицироваться на Евро-2020.