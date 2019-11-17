Гол Роналду помог Португалии обыграть Люксембург и выйти на Евро-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Португалии одержала победу над командой Люксембурга.

Встреча, проходившая на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу португальцев.

Голы в матче на счету Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду.

Сборная Португалии благодаря победе и ничьей команды Сербии в матче с Украиной (2:2) заняла второе место в группе В и вышла на чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на поражение от Бельгии в квалификации Евро-2020.