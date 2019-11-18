СМИ: Массовая драка произошла в Астрахани после матча ПФЛ

Матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьего по значимости дивизиона чемпионата России по футболу, между «Волгарём» из Астрахани и махачкалинским «Легионом Динамо» завершился массовой потасовкой.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что сразу же после финального свистка встречи, которая закончилась со счётом 1:1, между находившимися на поле футболистами произошла словесная перепалка, впоследствии переросшая в потасовку с участием запасных игроков. Кроме того, на поле стадиона в Астрахани выбежала группа болельщиков, но непосредственного участия в инциденте они не принимали.

Официальных комментариев от руководства ПФЛ по данному вопросу пока не последовало.

Ранее сообщалось, что игроки клуба ПФЛ вышли на матч в футболках с надписью «Где наши деньги?».