СМИ: Массовая драка произошла в Астрахани после матча ПФЛ
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что сразу же после финального свистка встречи, которая закончилась со счётом 1:1, между находившимися на поле футболистами произошла словесная перепалка, впоследствии переросшая в потасовку с участием запасных игроков. Кроме того, на поле стадиона в Астрахани выбежала группа болельщиков, но непосредственного участия в инциденте они не принимали.
Официальных комментариев от руководства ПФЛ по данному вопросу пока не последовало.
Ранее сообщалось, что игроки клуба ПФЛ вышли на матч в футболках с надписью «Где наши деньги?».