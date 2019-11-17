Тренер «Ростова»: играть в футбол Мамаев не разучился

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Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал дебют полузащитника Павла Мамаева, который впервые сыграл за клуб в товарищеском матче с «Краснодаром» (0:1).
Тренер «Ростова»: играть в футбол Мамаев не разучился
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«Павел отыграл 53 минуты. Если учитывать его состояние на сегодня, то мы им довольны. Он практически ни одного мяча не потерял. Потихоньку набирает форму, набирает объём. Кажется, его восстановление идёт быстрее, чем мы предполагали. Могу точно сказать, что играть в футбол Павел не разучился. Не знай мы, что Мамаев пропустил год, по сегодняшней игре никто бы и не заметил этого. Просто ему нужно набрать объём. Он остался всё тем же Мамаевым, которого мы знали: голова у Павла работает так же, только мышцы несколько отстают», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Также старший тренер «Ростова» выразил надежду, что к весне полузащитник сумеет набрать оптимальные кондиции.

Ранее «Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече.

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