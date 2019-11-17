«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару».

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». Команды провели на поле два тайма по 40 минут. Единственный мяч на седьмой минуте встречи забил Дмитрий Скопинцев.

Полузащитник Павел Мамаев, вышедший на свободу из исправительной колонии в середине сентября и подписавший контракт с «Ростовом», дебютировал за новый клуб. Футболист провёл на поле 53 минуты, после чего был заменён.

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» в контрольном матче с «Краснодаром».