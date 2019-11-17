«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
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Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». Команды провели на поле два тайма по 40 минут. Единственный мяч на седьмой минуте встречи забил Дмитрий Скопинцев.
Полузащитник Павел Мамаев, вышедший на свободу из исправительной колонии в середине сентября и подписавший контракт с «Ростовом», дебютировал за новый клуб. Футболист провёл на поле 53 минуты, после чего был заменён.
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» в контрольном матче с «Краснодаром».