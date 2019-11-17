Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» в контрольном матче с «Краснодаром»

Полузащитник Павел Мамаев впервые сыграет в стартовом составе «Ростова». Он выйдет на поле в контрольном матче с «Краснодаром».

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Встреча состоится в 16:00 в Краснодаре.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее наставник «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своём отношении к Мамаеву.