Мусаев: Мамаев сказал, что у него нет обиды на «Краснодар»

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Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о бывшем полузащитнике команды Павле Мамаеве.

«В случае с Пашей это не первый раз. Я тоже к нему относился с большим уважением, мы много разговаривали. Он был уличный пацан: что думает, то и говорит», — заявил специалист на YouTube-канале экс-футболиста Евгения Савина.

Мусаев отметил, что после того, как он был назначен тренером команды, Мамаев одним из первых поддержал его. Мусаев также считает, что Мамаев до своего задержания проводил сильный сезон.

«Когда Мамаев вышел, то сказал, что у него нет обиды на «Краснодар». И это правильно. Расстроен произошедшим, но надо двигаться дальше», — добавил Мамаев.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее Мусаев рассказал о спорах с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

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