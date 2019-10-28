Мусаев рассказал о спорах с владельцем «Краснодара» Галицким

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что постоянно спорит с владельцем клуба Сергеем Галицким, так как у предпринимателя есть свой взгляд на каждый вопрос.

«Он в споре — чемпион мира. Если он будет отстаивать свою точку зрения, его никто не переспорит. Один из его любимых споров — кто круче, Месси или Марадона. А если брать футбольные моменты, то я не любитель спорить ради спора», — заявил специалист на YouTube-канале экс-футболиста Евгения Савина.

По его словам, если Галицкий неправ, то всегда признаёт это, но в обратном случае — несколько раз напомнит о своей правоте. Тем не менее Мусаев отметил, что у Галицкого нет тотального желания управлять всем, поэтому в плане работы с командой у тренера развязаны руки. Он также считает, что иногда предприниматель бывает очень нетерпелив.

«Еще игра не закончилась, эмоции не улеглись, а он уже думает, кто дисквалифицирован, как мы будем играть, что делать. У него куча планов, он хочет всё улучшать, развивать. Он в футбол привлекает людей из науки. Скоро тут будут большие изменения в плане детско-юношеского футбола», — добавил Мусаев.

Ранее тренер «Краснодара» признался, что футболистом команды Магомедом-Шапи Сулеймановым интересовалась «Боруссия».