Боксёр Худоян: каждый мечтает попасть на Олимпийские игры

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Эдмунд Худоян, завоевавший золото на чемпионате России по боксу в весовой категории до 49 кг, рассказал, как для него проходил турнир, и поделился ожиданиями от выступления за национальную сборную.
Боксёр Худоян: каждый мечтает попасть на Олимпийские игры
  • © Федерация бокса России

«Наверное, самым тяжёлым поединком был полуфинал. Соперник из Москвы. Встречался с ним уже в третий раз. Тактически он меня просчитал. Переживал сам, хорошо, что выиграл. Но было очень тяжело», — заявил Худоян RT.

Также боксёр поделился ожиданиями от олимпийской квалификации, которая пройдёт в Лондоне в марте 2020 года.

«Ничего не загадываю. Приедем домой, отдохнём и будем отталкиваться от плана национальной команды. Каждый мечтает попасть на Олимпийские игры», — добавил спортсмен.

Ранее главный тренер сборной России подвёл итоги ЧР по боксу.

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