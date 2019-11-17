Главный тренер сборной России подвёл итоги ЧР по боксу

Наставник сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал итоги завершившегося чемпионата страны по боксу, который проходил в Самаре.

«Эти соревнования являлись одним из этапов отбора в национальную сборную России, которая примет участие в квалификационном олимпийском турнире. Чемпионат прошёл на высоком уровне. Бои были плотные, много молодых ребят, пять человек 2001 года рождения попали в сборную. Есть серьёзная конкуренция за попадание в состав национальной команды. Наши чемпионы мира, Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) не принимали участия на турнире, мы дали им отдохнуть, но, скорее всего, все четверо примут участие в отборочном турнире в Лондоне», — сказал Фархутдинов.

Чемпионами России стали: Эдмонд Худоян (до 49 кг), Расул Салиев (до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Джамал Бадрутдинов (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Шахабас Махмудов (до 69 кг), Максим Коптяков (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Иван Сагайдак (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг).

Чемпионат России по боксу проходил с 8 по 17 ноября в Самаре.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла первое место на ЧМ по ММА.