Сборная России заняла первое место на ЧМ по ММА

На чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА) в Бахрейне российские спортсмены сумели подтвердить статус сильнейших в мире.

Российские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряных и десять бронзовых медалей, став первыми в командном зачёте соревнований. Второе место заняла сборная Бахрейна, третье — команда Швеции.

Золотые медали чемпионата мира завоевали: Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Ахмед Газимагомедов (до 65,8 кг), Мурад Умачиев (до 70,3 кг), Газимурад Магомедов (до 83,9), Гаджимурад Багаудинов (до 120,2 кг).

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