Кокляев рассказал, почему согласился на бой с А. Емельяненко

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев заявил, что ему интересен поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по причине пиара и самоутверждения.
Кокляев рассказал, почему согласился на бой с А. Емельяненко
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«Я решил хайпануть. Когда сказал, что «раз в год веник стреляет, а иногда и два», — это был хайп. Но когда я приступил к тяжёлым тренировкам, начал бегать 10-километровые кроссы, пошли спарринги, травмы, на этом хайп закончился, началась работа. Кто хочет увидеть хайп, увидит только его, что бы я ни делал. Люди настроены на негатив. Я оптимист, однако если бы не человеческая пакость, не было бы и интереса к этому бою. Мне важен поединок со всех точек зрения: хайп, слава, деньги, признание, самоутверждение», — цитирует Кокляева «Советский спорт».

Также стронгмен выразил сомнение, что Александр Емельяненко нарушает режим накануне поединка.

Ранее Хандожко высказался о возможном бое между братьями Емельяненко.

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