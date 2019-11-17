Найт заявил о готовности дать реванш Лобову

Бывший боец UFC, боец организации Bare Knuckle Джейсон Найт заявил, что готов провести третий поединок с Артёмом Лобовым.

«Если Лобов захочет, мы проведём реванш. Мне очень нравится этот парень. Мы уважаем друг друга. Буду болеть за него в любом бою, только если он выходит не против меня. Я открыт для третьего поединка с Артёмом Лобовым. В любое время, когда он будет готов», — цитирует Джейсона Найта MMAFighting.

Найт сумел взять реванш у Лобова за поражение на турнире BKFC 5. Поединок длился пять раундов и завершился после того, как Лобов пропустил удар в область рассечения и упал на канвас. Рефери боя засчитал нокаут.

Ранее Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом.