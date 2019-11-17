Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.

«Артём Лобов! Ну что за воин! Что за путешествие! Ты меня поразил, брат. От мировых туров и до боёв Ultimate Fighter. Ты заслуживаешь целый мир и даже больше. Поздравляю с очередным невероятным поединком», — написал Макгрегор в своём Instagram.

Он также поздравил Найта, который победил в прошедшем бою. Для Лобова это поражение стало первым в промоушене Bare Knuckle FC, который специализируется на боях без перчаток.

Ранее Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9.