Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом
  • © Instagram

«Артём Лобов! Ну что за воин! Что за путешествие! Ты меня поразил, брат. От мировых туров и до боёв Ultimate Fighter. Ты заслуживаешь целый мир и даже больше. Поздравляю с очередным невероятным поединком», — написал Макгрегор в своём Instagram.

Он также поздравил Найта, который победил в прошедшем бою. Для Лобова это поражение стало первым в промоушене Bare Knuckle FC, который специализируется на боях без перчаток.

Ранее Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9.

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