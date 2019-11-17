Хореограф Глейхенгауз поздравил Трусову с выходом в финал Гран-при

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с выходом в финал Гран-при сезона-2019/20.

«Поздравляю Сашу Трусову с золотом на этапе Гран-при в Москве и попаданием в финал Гран-при! Спасибо зрителям на трибунах, атмосфера была нереальная!» — написал Глейхенгауз в своём Instagram.

По сумме двух прокатов на этапе Гран-при в Москве Трусова набрала 234,47 балла — 74,21 за короткую и 160,26 за произвольную программы, что позволило ей занять первое место. Таким образом, благодаря победам на этапах в США и России Трусова пробилась в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее сообщалось, что Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем.