Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Спасибо! Мы домой», — подписала видео Трусова.
На видео видно, как спортсменка с трудом запихнула медведя, который больше неё в несколько раз, в автобус.
По сумме двух прокатов Трусова набрала 234,47 балла — 74,21 за короткую и 160,26 за произвольную программы, что позволило ей занять первое место. Таким образом, благодаря победам на этапах в США и России Трусова пробилась в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.
Ранее Трусова рассказала, какой прыжок является для неё самым сложным.
⛸ Александре Трусовой легче было победить на московском этапе Гран-при, чем утащить все подаренные игрушки! 🧸— РИА Новости Спорт (@rsportru) November 17, 2019
📹 Видео: аккаунт Александры Трусовой в Instagram pic.twitter.com/nTyHefyVYj