Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем

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Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Спасибо! Мы домой», — подписала видео Трусова. 

На видео видно, как спортсменка с трудом запихнула медведя, который больше неё в несколько раз, в автобус.

По сумме двух прокатов Трусова набрала 234,47 балла — 74,21 за короткую и 160,26 за произвольную программы, что позволило ей занять первое место. Таким образом, благодаря победам на этапах в США и России Трусова пробилась в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее Трусова рассказала, какой прыжок является для неё самым сложным.

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