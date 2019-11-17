Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.

«Спасибо! Мы домой», — подписала видео Трусова.

На видео видно, как спортсменка с трудом запихнула медведя, который больше неё в несколько раз, в автобус.

По сумме двух прокатов Трусова набрала 234,47 балла — 74,21 за короткую и 160,26 за произвольную программы, что позволило ей занять первое место. Таким образом, благодаря победам на этапах в США и России Трусова пробилась в финал серии Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 8 декабря.

Ранее Трусова рассказала, какой прыжок является для неё самым сложным.