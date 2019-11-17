«Хьюстон» одержал седьмую победу подряд в НБА, Харден набрал 49 очков

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«Хьюстон Рокетс» взял верх над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Хьюстон» одержал седьмую победу подряд в НБА, Харден набрал 49 очков
  • Reuters

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счётом 125:105 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 49 очков. В составе хозяев Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов.

Для «Хьюстона» эта победа стала седьмой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Миннесота» — с «Юта Джаз».

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» потерял Д’Анджело Расселла из-за травмы.

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