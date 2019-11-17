«Голден Стэйт» потерял ещё одного ведущего игрока из-за травмы

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Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Д’Анджело Расселл выбыл из строя из-за травмы.
«Голден Стэйт» потерял ещё одного ведущего игрока из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает ESPN, у  23-летнего баскетболиста диагностировано растяжение связок большого пальца. По предварительным прогнозам но пропустить порядка двух недель.

Расселл в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 10 матчах, набирая в них 24,3 очка, выполняя 6,7 ассиста и 3,6 подбора.

Таким образом «Уорриорз» лишись уже третьего ведущего игрока со старта сезона. С высокой вероятностью на весь сезон выбыл Клэй Томпсон, восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок. Также пока на неопределённый срок играть не сможет Стефен Карри, сломавший левую руку.

Серия поражение «Голден Стэйт» насчитывает шесть матчей к ряду, при этом команда победила всего в двух из 13 матчей нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» одержал шестую победу подряд в НБА, Харден набрал 44 очка.

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